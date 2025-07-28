«Гремучая смесь» Путина: «Ясень-М» с «Цирконом» на борту шокировал генералов НАТО

Российские многоцелевые атомные подводные лодки (ПЛАТ) класса «Ясень-М» перевооружаются гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Эта новость вызвала шок в натовском командовании, пишет американский OSINT-аналитик Рубен Джонсон в National Security Journal. По его словам, новые российские подлодки могут полностью изменить принципы ведения подводной войны.

Вооружение, которое могут запускать лодки класса «Ясень-М», уже много лет вызывает беспокойство в НАТО, поскольку оно свидетельствует об изменении задач этих подводных лодок. Вместо того чтобы выполнять роль охотников за подлодками противника, эти новые субмарины способны запускать полный спектр противокорабельных и наземных ракет, в том числе гиперзвуковой «Циркон».

- При заявленной скорости 6–8 Махов, в зависимости от траектории полета, «Циркон» может подавить корабельную систему ПВО, не дав ей времени на принятие решения о стрельбе. Это будет особенно сложно, если «Циркон» сможет выполнять маневры с высокими перегрузками в конечной фазе полета перед столкновением, - пишет National Security Journal.

- «Циркон» будет угрожать наземным целям и жизненно важным западным морским базам. Невероятная скорость ракеты делает её отличным средством для атаки крупных судов, а также укреплённых наземных целей, расположенных глубоко под землёй, - пишет в индийско-канадском издание The Eurasian Times военный аналитик Сакши Тивари.

Еще в 2018 году Владимир Путин причислил эту ракету к одному из пяти российских видов супероружия наряду с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом «Авангард», подводным беспилотником «Посейдон», крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и гиперзвуковой ракетой воздушного базирования «Кинжал», пишет The Eurasian Times.

Аналитики Королевского института объединенных служб (RUSI) еще четыре года назад пришли к выводу, что превращение проекта «Ясень-М» в подводную лодку с ядерными ракетами свидетельствует об изменении принципов функционирования российских подводных сил в противостоянии с НАТО.

Субмарина «Ясень-М» (проект 885М) наиболее близка к американским подлодкам класса Virginia и создавалась для борьбы с американским ВМФ. Согласно отчету RUSI, первоначальной задачей субмарин было блокирование морских путей сообщения, однако с появлением такого оружия, как «Циркон», главной задачей становится нанесение ударов на сверхбольшом расстоянии. И это потребует изменений в доктрине противолодочной борьбы НАТО, пишет Джонсон.

- Вся стратегия обороны в районе GIUK (Гренландия - Исландия - Великобритания) может оказаться малоэффективной против российских подводных лодок, которым, возможно, не нужно преодолевать этот барьер для достижения своих оперативных целей, - пишет National Security Journal.

Четвёртая лодка класса «Ясень-М» - «Архангельск», была передана ВМФ России 27 декабря 2024 года на церемонии, состоявшейся на судостроительном заводе «Севмаш». Одно из норвежских изданий пишет, что флот «Ясеней-М» может быть расширен минимум до 12 единиц. Причем половина из них, вероятно, будет приписана к Северному флоту. Таким образом, самые совершенные российские субмарины окажутся всего в 30 км от морской границы НАТО (норвежской).

The Eurasian Times пишет, что помимо ракеты «Циркон», субмарина также несёт на борту крылатую ракету большой дальности «Калибр» и противокорабельную ракету «Оникс». Дальность действия «Оникса» (3М55) составляет 320 морских миль (почти 600 км), а «Калибра» - 1600 морских миль (почти 4 тысячи км).

Потенциальный флот из 12 таких подводных ракетоносцев станет шоком для планов США и НАТО по противодействию будущим подводным угрозам со стороны России, пишет издание National Security Journal.

Военный аналитик Питер Сучиу в статье для консервативного журнала National Interest прогнозирует, что российский подводный флот будет и дальше развиваться. Кстати, точное количество субмарин у российских ВМФ засекречено (Nuclear Threat Initiative в августе 2024 года оценивало их в 64, но число явно сильно занижено).