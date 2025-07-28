США рассматривают вариант сократить численность войск в Европе

Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

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"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться неназванным, чтобы говорить откровенно, заявил газете Politico, что сокращение численности войск в Европе возможно на 30%", - говорится в сообщении издания.

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До этого лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан заявлял, что американские войска могут "в кратчайшие сроки" покинуть Европу, у европейцев нет гарантий, что они останутся. В этой связи Шпан заявил о необходимости обеспечить "американское сдерживание" для Германии.

3 июля портал Euractiv сообщал, что европейские страны НАТО начали готовиться к возможному сокращению численности американских войск на континенте.