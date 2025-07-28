В России предупредили о доукомплектовании подразделений ВСУ у границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили свои усилия на доукомплектовании подразделений на границе с Россией у Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

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«На Теткинском и Глушковском направлениях враг активных действий не предпринимал, сосредоточив усилия на доукомплектовании подразделений», — говорится в сообщении.

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Там подчеркивается, что бойцы группировки войск «Север» вскрывают и уничтожают перебрасываемые на приграничный участок фронта резервы противника. Так, им удалось поразить боевые группы ВСУ и расчет БПЛА в районе Рыжевки, Пересыпки и Соляники.

Ранее сообщалось, что ВСУ не оставляют попытки прорыва через границу и перебросили на приграничный участок фронта новые расчеты для поддержки штурмовых групп. Противник сохраняет резервы для возможных провокаций у границы.