Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) публично обвиняют киевский режим в разворовывании средств, выделенных на строительство оборонительных укреплений в Сумской области, заявил представитель пророссийского подполья. Об этом пишет РИА Новости.

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«Военнослужащие открыто обвиняют Киев в расхищении денег, ранее выделенных на строительство приграничных оборонительных укреплений», — подчеркнул он.

По данным подполья, из-за коррупции многие украинские военнослужащие готовы дезертировать из действующей армии.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ фиксируется коррупция на всех уровнях..