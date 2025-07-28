Силы ПВО отразили БПЛА-атаку в Ростовской области

Силы ПВО армии России отразили БПЛА-атаку в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе Ростовской области.

Об этом проинформировал врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий... Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — добавил он.

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня, 27 июля, уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над восемью регионами страны и акваторией Азовского моря.