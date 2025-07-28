Польский наемник ВСУ пытался взорвать гранату, когда попал в плен в ДНР

Боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Восток рассказал, что польский наёмник ВСУ попытался взорвать гранату, когда его брали в плен российские военные при освобождении населённого пункта Зелёный Гай в ДНР.

«Наши войска штурмовали дом — он отбивался, как мог. Потом в определённый момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — передаёт слова военного РИА Новости.

Ранее российские войска освободили населённые пункты Зелёный Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Как отметили в Минобороны, Зелёный Гай был превращён в крупный опорный пункт украинских формирований на этом участке фронта и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.