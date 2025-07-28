Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за РФ

Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине
Дежурные военные самолёты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.
Об этом сообщает оперативное командование родов вооружённых сил Польши.
Кроме того, по данным РИА Новости, польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в заявлении.
Ранее в Financial Times писали, что Польша хочет купить долю в компании, отслеживающей перемещение ВС России.