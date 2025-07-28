Польские ВВС подняли в воздух истребители из-за РФ

Дежурные военные самолёты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине.

Об этом сообщает оперативное командование родов вооружённых сил Польши.

Кроме того, по данным РИА Новости, польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

«Оперативное командование вооружённых сил следит за текущей ситуацией, а подчинённые силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в заявлении.

Ранее в Financial Times писали, что Польша хочет купить долю в компании, отслеживающей перемещение ВС России.