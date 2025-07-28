Названа стратегическая цель российских высокоточных бомб

Авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые применяют Воздушно-космические силы (ВКС) России, позволяют уменьшать возможные потери личного состава при наступлении. Стратегическую цель высокоточных бомб Виктор Баранец в беседе с News.ru.

Он отметил, что фугасные (ФАБ), термобарические и другие бомбы с УМПК чаще всего применяют для поражения укрепленных опорных пунктов противника с огневыми точками и тяжелым вооружением. Это ослабляет оборону. По словам эксперта, авиаудары позволяют поражать большие скопления живой силы ВСУ.

«Еще одно предназначение ФАБов — это уничтожение мощных, больших складов с боеприпасами или горючими материалами. Также ФАБы используют для ударов по крупным железнодорожным узлам, где концентрируется сразу несколько эшелонов с боеприпасами, боевой техникой и личным составом», — сказал Баранец.

Ранее в июле Telegram-канала Fighterbomber писал, что ВКС России получили модернизированные УМПК, которые повышают дальность планирования бомб.