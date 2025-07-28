В Полтавской области под огнем российских войск оказались аэродромы и скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Хорошо прилетело в Полтавскую область: Нежин, Лубны, Миргород. Аэродромы, скопления техники, красивый "прилет" в Лубны, говорят, что в казармы», — поделился Лебедев.

Кроме того, представитель подполья добавил, что были нанесены удары и по целям в Сумской области, в частности, по Конотопу.

Ранее Лебедев сообщал, что в ВСУ массово отказываются отправляться на покровское направление.