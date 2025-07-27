Днём 27 июля силы ПВО сбили 72 вражеских беспилотника

С утра 27 июля силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов противника уничтожено в Ленинградской области – 51 аппарат. Также атаке подверглись Брянская, Калужская, Новгородская, Курская, Нижегородская, Смоленская, Белгородская области и акватория Азовского моря.

Днём сообщалось, что в аэропорту "Пулково" вводился план "Ковёр". Отменены или перенесены десятки рейсов.

Минувшей ночью над территорией России было сбито 99 беспилотников ВСУ. Атаке подверглись 12 регионов и акватория Чёрного моря.