Дрозденко: средства ПВО сбили над Ленобластью 51 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 27 июля сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что были отражены атаки беспилотников на промышленные и военные объекты области. До этого Дрозденко рассказал о пострадавших при атаках беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские военные с раннего утра 27 июля уничтожили 72 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".