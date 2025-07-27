В Польше заявили о невозможности обслуживать купленные у США танки Abrams

Польша не имеет возможности обслуживать двигатели американских танков Abrams, заявил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский.

По его словам, танки Abrams оснащены авиационными турбовальными двигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на уровне сертифицированных авиазаводов. Гощиньский отметил, что при покупке танков эти требования не были учтены, и об обслуживании двигателей задумались уже после сделки.

Польша закупила в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также технику с аналогичными двигателями.

В настоящее время идут переговоры с производителем Honeywell о создании авторизованного сервисного центра в Польше, что является сложной задачей. До сих пор в Европе не было предприятий с компетенцией для обслуживания этих двигателей, поэтому ремонт осуществляется в США. Гощиньский подчеркнул, что обслуживание двигателей Abrams аналогично обслуживанию вертолетных двигателей и требует учета пробега, количества запусков и циклов работы.

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Запуск сервисного центра в Польше возможен не ранее 2028 года, при условии получения соответствующего заказа.