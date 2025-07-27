В Финляндии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Российские военные скоро смогут нанесли масштабный удар по Украине, рассказал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, Россия приближается к тому моменту, когда сможет уничтожить всю Украину с помощью обычного оружия.

«Никого из воинствующей толпы это, само собой, не волнует, потому что они либо всецело коррумпированы, либо настроены антигуманно», — разъяснил Малинен.

Ранее профессор сообщил, что русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом. Он добавил, что граждане России хотели «стать частью Европы» через путешествия, бизнес и интеграцию.

Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

По мнению профессора, сейчас россияне разочаровываются и начинают думать, что европейцы действительно их ненавидят.