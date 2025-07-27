Турция показала замаскированную под контейнер систему запуска ракет

На международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле турецкая компания Roketsan продемонстрировала систему запуска ракет, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Roketsan показала свою разработку на выставочной площадке, расположенной на территории аэропорта имени Ататюрка. Внутри стандартного грузового контейнера длиной шесть или двенадцать метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca, которые имеют дальность до 300 километров. В контейнере также размещен пункт управления запуском.

Благодаря такому «камуфляжу» будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.

Ранее Roketsan представила новую ракету-носитель Simsek-2 на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. Отмечается, что ракета способна выводить до 1500 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой более 700 километров. Высота двухступенчатой жидкостной ракеты составляет 40 метров.