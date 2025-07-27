Спрогнозировано крупное наступление российских войск на Украине

Разведка Южной Кореи считает, что Вооруженные силы РФ в скором времени организуют крупное наступление на Украине. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что южнокорейская разведка внимательно отслеживает ситуацию в КНДР. Специалисты предупредили о возможном наступлении российских войск на Украине из-за того, что недавно столицу Северной Кореи якобы посещал высокопоставленный сотрудник Совета безопасности РФ.

Также, по данным агентства, в настоящее время в КНДР якобы формируют новые военные подразделения. Не исключено, что Пхеньян отправит их в зону украинского конфликта для оказания поддержки Москве.

Кроме того, в публикации подчеркивается, что Северная Корея продолжает поставлять оружие и боеприпасы в РФ. Российская сторона, в свою очередь, делится с КНДР различными технологиями и проводит технические консультации.

В статье отсутствуют ссылки на официальные источники, подтверждающие эти сведения.

13 июля северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян «безусловно поддерживает» Москву при разрешении украинского конфликта. Также он выразил уверенность, что РФ одержит победу в этом противостоянии.

Ранее в МИД РФ высказались о дальнейшем участии военных КНДР в боевых действиях на Украине.