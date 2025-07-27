Сегодня утром под российский удар в очередной раз попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

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Источники сообщают о впечатляющих результатах нашей атаки.

«Похоже Искандеры нашли привезенные недавно из Германии системы ЗРК Patriot» - пишет канал «Condottiero”.

Другие источники подтверждают эту информацию. Целый ряд каналов сообщает, что «на военном аэродроме Староконстантинова при разгрузке и развёртывании ракетным ударом уничтожены две РЛС и пусковая установка ЗРК Patriot». И, похоже, эта та самая допоставка из Германии, о которой говорил Мерц. Канал «Первый Харьковский» так же уточняет, что «пара десятков гераней разрядили 3 ЗРС Гепард и уничтожили 2 из них пусками ракет Искандер М... Также доставлена посылка в заглубленный бункер для офицеров на аэродроме».

Фридрих Мерц поставил новый антирекорд

По данным канала Олега Царева, кроме Хмельницкой области удары минувшей ночью принимали еще пять областей Украины. Канал сообщает, что по Харькову был нанесен удар 10 ракетами, девятью КАБами и 35 «Геранями». «Большинство ударов пришлось по Киевскому району, сообщают также о прилетах на территории завода «Хартрон-Аркос», специализирующегося на производстве дронов и ракетного вооружения». Взрывы звучали также в Одесской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.