Артемий Лебедев назвал самое бессмысленное место на земле

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, посетивший все страны, назвал Нахичеванскую Автономную Республику самым бессмысленным местом. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Это, кстати, самое бессмысленное место на земле», — констатировал Лебедев.

По его словам, он должен был пробыть в республике два дня, однако покинул ее через день. «Настолько это место нереально унылое, просто фантастически. Не знаю даже, как им удалось так сделать», — посетовал дизайнер.

Ранее Лебедев назвал лучшие страны. Таковыми он счел Италию, Японию Боливию и Малави. Блогер также добавил, что всего 100 стран в мире заслуживают внимания путешественников.