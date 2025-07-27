Воспитанник детского лагеря "Ахмат" ушел на СВО

Командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о работе детского лагеря "Академия дружбы народов "Ахмат". По его словам, один из воспитанников достигнув совершеннолетия ушел на фронт в зону СВО.

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"Главная задача этого лагеря - это воспитать патриотов России, которые будут понимать, что наша сила в единстве", - сказал Алаудинов в интервью РИА "Новости".

Он объяснил, что в лагерь приезжают дети из разных регионов Росии, в том числе из Белгородской и Курской области, ЛНР и ДНР, Чечни и Московской области. По его словам, если захотят приехать дети из Украины, то в лагере примут и их, потому что детей никто не делить на врагов, не врагов.

Воспитанники лагеря отдыхают, дружат, учатся постоять за себя, различных навыкам выживания и тактической медицине. А некоторые воспитанники уже применяют полученные навыки на практике. Один из молодых людей, достигнув совершеннолетия, ушел на СВО, еще один сейчас служит срочником.