Офицеры НАТО рассказали журналистам портала Business Insider (BI) о том, как с помощью «глаз в небе» — специализированных комплексов AWACS — следят за действиями российских военных.

AWACS (airborne warning and control system) — это электронная система разведки и управления, устанавливаемая на летательных аппаратах и предназначенная для дальнего обнаружения объектов противника в воздухе, на земле и на воде, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач.

«Мы — глаза в небе. Находясь на высоте 30 тысяч футов (9,1 км), мы можем смотреть вниз и видеть практически все, что происходит на земле. Миссия наблюдения — это основа этой платформы», — рассказали военные альянса.

Авторы статьи рассказали, что побывали на борту Boeing E-3 и приняли участие в миссии. По их словам, внутри самолет с AWACS напоминает офис в высотном здании, где есть несколько рабочих мест для выполнения разных задач.

Члены экипажа работают за компьютерами или специализированными приборами. В задней части лайнера есть несколько импровизированных кроватей, место для хранения и разогрева пищи и туалет.

Еще одна страна захотела вступить в НАТО

Журналисты заметили, что борт пролетел над Восточной Европой. На панели управления показывались символы в форме треугольников и U-образные знаки.

Каждый из них говорил о присутствии корабля, истребителя или другой военной единицы в регионе Балтийского моря и Калининграда.

Напомним, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз отмечали, что самолеты альянса напрямую участвуют в ударах ВСУ по российским объектам, давая целеуказания вооруженным формированиям ВСУ.