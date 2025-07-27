Во Франции сравнили атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» с монстром

По мнению журналистов, судно олицетворяет не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч», — говорится в материале французской газеты.

Авторы считают неудивительным то, что корабль назвали в честь князя Дмитрия Пожарского — исторического героя войны, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году.