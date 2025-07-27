На Западе назвали монстром российскую подлодку «Князь Пожарский»

Российская атомная подводная лодка «Князь Пожарский» вызвала удивление и обеспокоенность на Западе.

Об этом написало французское издание Le Parisien, назвавшее подлодку монстром.

«Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике», — написало издание.

Там добавили, что подлодка была незря названа в честь князя Пожарского, освободившего Москву от польско-литовских войск в 1612 году.

«Князь Пожарский» стал четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А». Подлодка войдет в состав морских стратегических ядерных сил страны. В четверг в Северодвинске президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новом ракетоносце, передает «360.ru».