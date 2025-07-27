Российские военные разбомбили цеха производства БПЛА на Украине

Министерство обороны России сообщило в своей сводке за 27 июля, что ВС РФ за минувшие сутки нанесли поражение украинским цехам производства БПЛА.

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В документе отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, а также ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В результате были поражены цеха, где осуществлялась сборка и ремонт украинских БПЛА, также уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.

В оборонном ведомстве уточнили, что ударам подверглись также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.