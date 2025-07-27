Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 210 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 170 человек, от действий группировок "Запад" - более 225, "Юг" - до 130, "Центр" - более 425, на направлении "Восток" - более 200 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих.