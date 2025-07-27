Разведка Южной Кореи предрекла эпохальные события в зоне СВО

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на разведку Южной Кореи, что ВС РФ в скором времени могут начать крупномасштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции.

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Такие выводы делаются из-за того, что якобы в Пхеньян прибыл высокопоставленный сотрудник Совбеза РФ. Кроме этого в Южной Корее предполагают, что КНДР начала комплектовать новые подразделения, чтобы направить их в поддержку России.

При этом никаких ссылок на официальные данные не приводится.