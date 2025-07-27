Израиль отозвал своих переговорщиков по прекращению огня и ударил по Газе

По меньшей мере 57 человек погибли в Газе за 24 часа, а Израиль выходит из переговоров о прекращении огня. Израильский премьер-министр, как сообщается, рассматривает "альтернативные варианты" переговоров в Дохе после отстранения своих переговорщиков.

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За последние сутки в Газе погибло по меньшей мере 57 человек, пишет The Guardian, отмечая, что переговоры о прекращении огня, похоже, зашли в тупик на фоне обостряющегося кризиса, связанного с голодом на оккупированной палестинской территории.

Многие жертвы были застрелены, когда ожидали грузовики с гуманитарной помощью вблизи контрольно-пропускного пункта Зиким на въезде в Израиль, подчеркивает The Guardian. Толпы голодных людей стали собираться в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы въехать в Газу, где массовый голод распространяется, а гуманитарные организации обвиняют в этом израильскую блокаду территории.

По сообщению Палестинского информационного агентства, по меньшей мере 124 человека умерли от голода в Газе, 84 из них - дети. В субботу утром от недоедания умер младенец, третий ребенок, умерший от голода за последние 24 часа.

В результате израильских ударов по всему сектору Газа погибло много людей, в том числе четыре человека в многоквартирном доме в городе Газа в субботу. Эти убийства, отмечает The Guardian, произошли на фоне того, что переговоры о прекращении огня, похоже, зашли в тупик, поскольку в четверг США и Израиль отозвали свои переговорные группы из Дохи. Президент США Дональд Трамп обвинил ХАМАС в провале переговоров, заявив, что, по его мнению, группировка не хочет заключать сделку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что рассматривает “альтернативные варианты” переговоров о прекращении огня, не уточнив, какими могут быть эти варианты.

Представители ХАМАС отвергли обвинения в том, что они сами виноваты в срыве переговоров о прекращении огня, и вместо этого отвергли вывод израильских и американских участников как переговорную тактику. Египет и Катар, которые выступают посредниками на переговорах, предположили, что переговоры могут возобновиться в ближайшее время.

“Высказывания Трампа особенно удивительны, особенно потому, что они прозвучали в то время, когда был достигнут прогресс по некоторым вопросам переговоров”, - заявил агентству AFP высокопоставленный представитель ХАМАСА Тахер аль-Нуну.

Перерыв в переговорах произошел после того, как ХАМАС дал свой ответ на предыдущее предложение о прекращении огня. Обе стороны расходятся во мнениях по поводу того, где будут размещены израильские войска во время прекращения огня, а также по поводу доступа гуманитарной помощи в Газу и количества палестинских заключенных, которых обменяют на израильских заложников.

Покак переговоры о прекращении огня затягиваются, население Газы страдает от массового голода. Более 90 000 женщин и детей “срочно нуждались” в лечении от недоедания, при этом каждый третий житель Газы в течение нескольких дней не ел, предупредила Всемирная продовольственная программа.

Рания аль-Шарахи, 44-летняя беременная мать шестерых детей, рассказала, что, несмотря на беременность, она похудела на 22 кг. Женщина с трудом добывает еду для своих детей, которые часто вынуждены добывать воду и выпрашивать объедки у соседей.

“Что касается хлеба, то мы о нем больше даже не говорим. Он стал роскошью. Мы не ели их уже более 10 дней. Я мечтаю съесть что-нибудь сладкое, что-нибудь приторное, что могло бы придать мне немного энергии”, - сказала Шарахи.

Ее муж и дети не ходят в пункты распределения гуманитарной помощи, управляемые частным американским гуманитарным фондом в Газе (GHF), где за последние два месяца при попытке получить помощь погибло более 1000 человек. Шарахи и ее дети зависят от доброты других людей и не знают, когда и откуда им принесут еду в следующий раз.

“Я каждый день вижу, как мои дети страдают от голода и ищут воду. Что я должна чувствовать? Наши слезы высохли от того, что мы так много плакали”, - сказала Шарахи.

Израиль преуменьшает масштабы кризиса, связанного с голодом, предполагая, что скоординированная кампания в средствах массовой информации подрывает его имидж. Он заявил, что помощь ожидает распределения, но обвиняет ООН в том, что она этого не делает.

ООН заявила, что распределение помощи в Газе стало невозможным из-за ряда ограничений, которые Израиль накладывает на организацию. В ООН также сообщили, что большинство их запросов о распределении помощи отклоняются Израилем, и они жалуются на регулярные задержки с ответом на их запросы.

Как пишет The Guardian, Израиль хвастается, что пропустил в Газу 4500 грузовиков с гуманитарной помощью с тех пор, как в мае была снята полная блокада сектора. Но это составляет около 70 грузовиков в день, что, по мнению ООН, является недостаточным показателем и далеко от довоенного показателя в 500 грузовиков в день.

Израиль оказался под огромным давлением со стороны мировой общественности, поскольку по всему миру распространяются фотографии голодающих младенцев. В Иордании заявили, что впервые за несколько месяцев возобновится доставка гуманитарной помощи по воздуху. Иордания, которая будет осуществлять доставку по воздуху, заявила, что в основном это будут продукты питания и молочные смеси.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он “срочно работает” с Иорданией над поставкой британской помощи в Газу, в то время как на него оказывается все большее давление с требованием признать палестинское государство.

Глава БАПОР, главного агентства ООН, обслуживающего палестинцев, Филипп Лаззарини раскритиковал идею сбрасывать гуманитарную помощь с воздуха, назвав ее “отвлекающим маневром”.

“Сбросы с воздуха не остановят усиливающийся голод. Они дороги, неэффективны и могут даже привести к гибели голодающих мирных жителей. Это отвлекающий маневр и дым от экрана”, - сказал он.

Франция объявила в четверг, что признает палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, что является демонстрацией общественного неодобрения действий Израиля в секторе Газа. Ожидается, что Франция попытается убедить другие европейские страны также признать палестинское государство перед ассамблеей, напоминает The Guardian. В субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не признает палестинское государство, предположив, что это было бы “контрпродуктивно”.

“Я очень поддерживаю государство Палестина, но я не сторонница его признания до его создания”, - заявила Мелони итальянской газете La Republica.

Почти 60 000 человек были убиты в Газе с тех пор, как Израиль начал там военную операцию в ответ на нападение ХАМАСА 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек, напоминает The Guardian.