Премьер Камбоджи подтвердил заключение сделки о прекращении огня с Таиландом

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что его страна достигла соглашения о прекращении огня с Таиландом при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети политика.

«Цель состоит в том, чтобы как можно скорее реализовать согласованные принципы, чтобы положить конец дальнейшим жертвам и страданиям среди военнослужащих и гражданского населения», — заявил камбоджийский лидер.

По словам Манета, Трамп провел телефонные разговоы с ним и его тайским коллегой, в ходе которых обе стороны подтвердили согласие на немедленное и безговорочное прекращение огня. Дальнейшие действия сторон по практической реализации сделки будут координироваться главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном, его коллегой из Таиланда Маритом Сангиампхонгом и государственным секретарем США Марко Рубио.

Перед этим временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай заявил о согласии на заключение перемирия с Камбоджей при условии выражения искреннего стремления к перемирию со стороны соседней страны.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Стороны обвинили друг друга в начале боев на границе у спорного храма Та Моан Тхом. Власти провинции Сурин в Таиланде утверждают, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов. При этом в минобороны Камбоджи заявили, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны. После начала боев истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже. Столкновения на границе произошли после того, как Таиланд 23 июля отозвал своего посла в Камбодже, решил выслать ее посла из Бангкока и закрыл границу с соседней страной.