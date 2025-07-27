Офицер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Криптонец рассказал, что российские военные регулярно находят на отбитых у ВСУ позициях препараты неизвестного происхождения.

«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пленный Михаил Манило рассказал о том, что ему пришлось служить в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которую сформировали из людей с зависимостями от наркотиков и алкоголя.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий между тем заявил, что боевики в составе ВСУ — как украинцы, так и иностранцы — стали на ежедневной основе получать дозы наркотиков вместе с едой.