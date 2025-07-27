В населенных пунктах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака украинских беспилотников была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области.

Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, в Каменске повреждения получила крыша одного из домов. В хуторе Лесной Каменского района были повреждены два автомобиля, также обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королёва, на крышу дома по улице Свободы и на улицу Ворошилова.

«Возгорания не произошло. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее два БПЛА были сбиты в Смоленской области.