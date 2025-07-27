По итогам переговоров России и Украины Киеву придется пойти на все условия, предложенные Москвой. Об отсутствии выбора заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«(Украинцам) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется», — сказал Дэвис.

По его словам, украинские власти игнорируют реальное положение дел на поле боя, что может грозить Киеву более серьезными последствиями.

Ранее бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО.