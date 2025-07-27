Командование ВСУ восполняет потери в штурмовых подразделениях на теткинском и глушковском направлениях в сумском приграничье за счет наемников из Колумбии и мобилизованных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На теткинском и глушковском направлениях враг продолжает восполнять потери штурмовых подразделений за счет насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наемников, уже находящихся на территории Украины", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали силовики, наемники из Колумбии используются украинскими командирами как пушечное мясо, их продолжительность жизни почти не отличается от продолжительности жизни мобилизованного украинца. Часть из них приглашались на строительные работы и как медики, однако в итоге выходцы из Латинской Америки оказывались на переднем крае в составе штурмовых групп.

Ранее командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Гамлет" в эфире украинского СМИ сообщал, что около двух тыс. колумбийских наемников пополнили подразделения ВСУ.