Российские дроны уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Операторы боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили группу украинских диверсантов вблизи Александрограда в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Украинские националисты пытались скрытно приблизиться к позициям наших мотострелков, но были своевременно обнаружены и поражены точечными сбросами с БПЛА», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью авиабомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Харьковской области.