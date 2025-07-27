Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили 220 военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Кроме того, украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку, 13 минометов, 11 автомобилей и два робототехнических комплекса.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиации, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ", - уточнил Шаров.

Он также сообщил, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, а также Карповки, Шандриголово и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление на юг от Варачино в Сумской области Украины. После взятия населенного пункта 23 июля подразделениями группировки "Север" российская армия закрепилась на этом участке и начала продвигаться дальше.

Также эксперт уточнил, что линия фронта на южном направлении расширяется, а украинские войска начали покидать отдельные позиции.