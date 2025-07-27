Вдове погибшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), записавшей жалобу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, поступают угрозы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.

Уточняется, что женщина записала видеосообщение, в котором пожаловалась на произвол и бездушие украинского командования, а также чиновников.

«Родственникам и вдовам погибших и возвращенных на Украину из России военнослужащих ВСУ, начали поступать угрозы, причем как анонимные, так и непосредственно от представителей киевской власти. В частности, угрозы поступили вдове одного из погибших, после того как она записала и опубликовала в сети видеообращение к Зеленскому», — рассказал собеседник агентства.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ.