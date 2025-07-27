Харьков атаковали «Геранями»

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в Харькове. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Ранее стало известно, что огневое давление на группировки ВСУ в Славянске и Краматорске возросло и стало системным.

До этого стало известно о сокрушительных ударах российских военных по объектам украинских войск. Отмечалось, что в результате атаки, совершенной вечером 21 июля, были уничтожены зенитные ракетные системы, в том числе наиболее мощные системы С-300 и MIM-104 Patriot.