Анохин: в Смоленской области нейтрализовали шесть украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что по предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. "От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу", - заявил Анохин. При этом губернатор напомнил о важности соблюдения правил безопасности и призвал не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения. Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что украинские беспилотники в ночь на воскресенье пытались нанести удар по региону. По его информации, пострадавших при атаке нет, однако в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

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