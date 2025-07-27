Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Аэропорт Калуги временно ограничил работу по приему и выпуску самолетов, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты. До этого стало известно, что аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) второй раз за несколько часов приостановили работу в целях безопасности.