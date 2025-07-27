Постройка новых АПЛ "Ясень-М" для ВМФ РФ стала зловещим сигналом для США

Строительство новых атомных подводных лодок проекта 885М "Ясень-М" для Военно-морского флота (ВМФ) России вызывает обеспокоенность у США. Об этом пишет The National Interest (NI). Согласно материалу издания, пять "Ясеней" уже находятся на вооружении ВМФ России.

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Журналисты отмечают, что эти атомные подводные лодки проекта 885М, созданные для замены советских субмарин проекта 949А, считаются одними из лучших в мире. По информации NI, ситуация для США становится еще более тревожной, поскольку в следующем году российский флот может получить больше мощных подводных лодок. Отмечается, что президент России Владимир Путин во время визита на военно-морскую базу в Северодвинске призвал продолжить серийное производство "Ясеней-М". Журналисты напомнили, что атомные подлодки проекта 885М создавались как универсальные подлодки, способные нести разное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон".

В середине июля президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявлял, что специалисты РАН получили уникальные результаты в области гиперзвука. По словам ученого, эти исследования являются востребованными, и они уже согласованы с генеральными конструкторами.