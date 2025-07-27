Путин назвал главную особенность обновленного ВМФ России

Обновленный Военно-морской флот (ВМФ) России будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Стратегия развития ВМФ до 2050 года составлена так, чтобы российский флот мог быстро реагировать на изменения глобальной обстановки, указал он на особенность документа.

«В этом году утверждена новая стратегия развития Военно-морского флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период — до 2050 года», — подчеркнул политик.

По мнению Путина, это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

Ранее Путин назвал приоритетной задачей для российского ВМФ повышение боевых возможностей.