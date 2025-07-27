Десантники 137-го полка воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«(Десантники) ежедневно выявляют огневые позиции, пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ в Сумской областей, а затем уничтожают их, поддерживая наступление наших штурмовых групп», — сообщили военкоры.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ, выполняя приказ Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Уточняется, что он отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.