Раскрыт способ наблюдения НАТО за Россией

Альянс НАТО активно использует авиационные системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) для мониторинга действий российских военных самолетов. Как сообщает Business Insider, эти комплексы, установленные на специализированных самолетах, позволяют отслеживать передвижения противника в воздухе, на земле и на воде.

По данным издания, накануне самолет Boeing E-3 Sentry в течение восьми часов вел наблюдение за Балтийским морем и Калининградской областью. Несмотря на возраст, эта платформа остается ключевым элементом разведывательной системы НАТО благодаря современному и засекреченному оборудованию.

НАТО считает, что Россия "представляет угрозу" евро-атлантической безопасности

Самолеты-разведчики Альянса регулярно появляются у границ России, где их фиксируют средства ПВО. Напоминаем, что в марте 2023 года у берегов Крыма потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper, что вызвало дипломатический резонанс.

Активность НАТО в регионе продолжает оставаться высокоинтенсивной.