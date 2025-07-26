Солдат 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, недавно прибывший на фронт, поделился увиденным, не скрывая разочарования. Тяготы передовой оказались значительными: передвижение осложнено из-за бесчисленных дронов, а ночная активность ВС РФ, усиленная тепловизорами, делает ситуацию еще более опасной. Обнаружение грозит немедленным обстрелом всем доступным вооружением. Рацион питания также вызвал недовольство – боец признался, что есть его невозможно.

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Однако наибольшие претензии касаются фортификационных сооружений. Российские войска превосходят в этом отношении: развитая сеть окопов и укрытий позволяет минимизировать потери даже при атаках дронов. В то же время, у бойцов 95-й бригады наблюдается обратная картина – недостаток укреплений приводит к неоправданным потерям.

Раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру

Автор видео выражает удивление отсутствием каких-либо оборонительных сооружений даже вблизи линии фронта. Нет ни окопов, ни рвов, ни даже элементарной защиты в виде колючей проволоки и блокпостов. Солдат испытывает стыд, наблюдая такую ситуацию.