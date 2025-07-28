Дорога Р07 стала последней артерией снабжения ВСУ в Купянске

Дорога Р07, соединяющая Купянск с Харьковом через Чугуев, стала ключевым маршрутом снабжения украинских подразделений, удерживающих город. По сути, эта трасса на сегодняшний день является единственной дорогой, поддерживающей боеспособность местного гарнизона, сообщает "Военное обозрение".

Ситуация вокруг Купянска остается напряженной. Российские войска продолжают штурмовые действия на северных окраинах города, включая районы улиц Мечникова и Ленина. При этом формирующееся полукольцо охвата на севере фактически соприкасается с городскими границами, тогда как на восточном фланге украинская оборона остается более глубокой - до 11 км.

Особое значение приобретает участок в районе Московки:

продвижение российских сил на юго-запад, в сторону Соболевки, способно не только усилить давление на гарнизон, но и сделать бессмысленным сопротивление ВСУ в лесном массиве Малые Ровны на западе города. Перекрытие Р07 фактически приведет к оперативному окружению, лишив противника возможности пополнять боезапас и вывозить раненых.

Блокирование дороги Р07 станет серьезным ударом по логистике украинских войск в Купянске. Им придется только удерживать свои позиции и тратить оставшиеся ресурсы, не имея возможности контратаковать или менять тактику. В такой ситуации украинская оборона быстро ослабнет, и российским войскам будет проще продвигаться дальше.