Назван идеальный убийца дронов

Массовое распространение дешевых, опасных БПЛА различных типов заставило военных задуматься о том, как и чем их сбивать. Крупные страны начали создавать лазерные комплексы, которые сторонники их применения называют «идеальным убийцей дронов», пишет The Economist.

Журналисты напомнили, что США продемонстрировали возможности высокоэнергетического лазера (HEL) еще в 1960-м, но технология не получила массового применения.

По их словам, лазерам не хватало мощности для того, чтобы повредить военную технику — для этого нужны мегаватты энергии, а не киловатты, которые позволяет получать HEL.

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Вместе с тем, уточнили эксперты, современные лазеры существенно мощнее. Они в состоянии сбивать дроны на значительном расстоянии.

Кроме того, использование лазерного оружия обходится значительно дешевле ракет, так как сам выстрел стоит несколько долларов.

В настоящее время лазерные установки есть у России, США, Китая, Израиля, Великобритании, пояснили аналитики.