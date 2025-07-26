В ЦАХАЛ заявили о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации на юге Ливана высокопоставленного командира движения «Хезболла» Али Абд аль-Кадера Исмаила.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля ликвидировала высокопоставленного командира «Хезболлы» в районе Бинт-Джбейля», — говорится в заявлении.

Ранее самолёт ВВС Израиля ударил по окрестностям города Эль-Хиям на юге Ливана, в результате чего погиб сирийский беженец.