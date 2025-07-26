Названо решающее сражение летне-осенней кампании ВС РФ

Взятие Красноармейска (Покровска) станет знаковым успехом российской армии летом-осенью 2025 года. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет NEWS.ru.

Эксперт считает, что началась завершающая стадия боев за Покровск —важнейший стратегический узел в ДНР. Силы украинских формирований на исходе, штурмовые подразделения ВС РФ терзают и дезорганизуют оборону противника.

«Мы, предположу, охватываем с флангов Покровск, это один из важнейших узлов обороны ВСУ в ДНР, наряду со Славянском, Краматорском, Дружковкой, Часовым Яром и Мирноградом», — сказал Дандыкин.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ находятся на подступах к Красноармейску, украинские формирования начали эвакуировать командование из города.