Раскрыты последствия для ВСУ в случае отключения Starlink более чем на сутки

Если Вооруженным силам Украины (ВСУ) отключат Starlink более чем на сутки, то это может привести к дезорганизации и обрушению фронта, рассказал ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он объяснил, что на спутниковом интернете у ВСУ «строится система управления войсками, взаимодействие между подразделениями, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны». При отсутствии связи больше суток, «негативные последствия будут носить накопительный эффект», что позволит российской армии более эффективно проводить операции, добавил эксперт.

Масштабный сбой Starlink произошел в ночь на 25 июля. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру, в том числе по всей линии фронта в зоне проведения СВО.