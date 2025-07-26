Литва выделит 30 миллионов евро на закупку систем Patriot для Украины

Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене пообещала выделить Украине 30 миллионов евро на вооружение. Об этом сообщает BNS.

По итогам встречи министров обороны стран Балтии с их американским коллегой Питом Хегсетом Шакалене заявила, что Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа», — уточнила Шакалене.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов.