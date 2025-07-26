Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке СВО от 26 июля.

Военное ведомство в субботу опубликовало новую сводку боевых действий в зоне СВО.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области», — сказано в документе.

Формированиям Киева нанесено поражение вблизи Великомихайловки, Новогеоргиевки (Днепропетровская область), Искры (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Ранее российская армия взяла под контроль еще пять населенных пунктов в зоне СВО.