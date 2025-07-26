Экс-премьер-министр Украины указал год, в который НАТО собирается напасть на Россию
Страны-участники НАТО, как заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров, готовятся к нападению на Россию к 2030 году.
На Западе, как указал экс-премьер Украины, часто говорят, что к 2030 году они должны «подготовиться к нападению России». Однако «никто в здравом уме», по его мнению, не может представить, что это случится. Нападение РФ на страны НАТО, на США «невозможно с точки зрения логики», уверен Азаров.
На самом деле, всё наоборот, считает он.
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Западные государства, по его словам, стремятся достичь этой цели, продвигая во власть антироссийских лидеров.