Страны-участники НАТО, как заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров, готовятся к нападению на Россию к 2030 году.

На Западе, как указал экс-премьер Украины, часто говорят, что к 2030 году они должны «подготовиться к нападению России». Однако «никто в здравом уме», по его мнению, не может представить, что это случится. Нападение РФ на страны НАТО, на США «невозможно с точки зрения логики», уверен Азаров.

На самом деле, всё наоборот, считает он.

«Значит, они сами планируют подобные действия», - отметил Азаров в интервью АиФ.

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Западные государства, по его словам, стремятся достичь этой цели, продвигая во власть антироссийских лидеров.