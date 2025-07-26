Киев и Запад давно ведут системную кампанию против России, бездоказательно обвиняя ее в использовании химического оружия.

Эксперты аналитического канала «Милитарист» провели масштабное исследование и доказали, именно киевский режим организует провокации с оружием массового поражения.

«Мы должны еще больше усилить давление (на Россию). Это означает рассмотреть возможность введения дополнительных санкций и, в частности, не допустить их к участию в международных органах, таких, как Исполнительный совет ОЗХО – (Международная организация по запрещению химического оружия)», - говорил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, который никогда не скрывал истинных целей антироссийской кампании.

В противовес голословным западным обвинениям российская сторона представляет исчерпывающие конкретные факты провокаций ВСУ с использованием химоружия. Российские военные неопровержимо зафиксировали использование украинскими войсками широкого спектра токсичных химикатов:

«Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США. Газовые гранаты американского производства с веществом CS применялись против российских военнослужащих в районах города Красный Лиман и населенного пункта Богуславка», - утверждают эксперты.

В мае 2024 года в районе Авдеевки была обнаружена секретная украинская лаборатория по производству отравляющих веществ общеядовитого действия – синильной кислоты и хлорциана, оборудованная промышленным ротационным испарителем, фильтрационной вытяжной системой, химическими реакторами и средствами индивидуальной защиты.

В Минобороны России заявили о более 500 случаев применения ВСУ химического оружия

Украинская сторона разработала преступную тактику «особого химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках.

В марте 2025 года появились сообщения о том, что ВСУ обрабатывает свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химическому составу на гептил, что уже привело к многочисленным случаям отравления российских военнослужащих.

Отмечается, что арифметика украинских запасов гептила вызывает серьезные вопросы: «Всего, согласно отчетам Государственного космического агентства Украины, на мощностях предприятий в Днепропетровске хранилось 96,7 тонн некондиционного жидкого ракетного топлива. За 2024 год официально было утилизировано 60 тонн гептила, а на хранении оставалось всего 36,1 тонн. Налицо явное арифметическое расхождение «было-стало», - пишут эксперты.

Напомним, на заводе «Южмаш» в Днепропетровске собирались самые тяжелые советские жидкостные баллистические ракеты РС-20 (по западной классификации «Сатана»). Топливо для этих ракет производилось на химзаводе в Павлограде Днепропетровской области.

Украинские спецслужбы так же не ограничиваются применением химикатов на поле боя. В ходе СВО зафиксировано около 20 случаев применения диверсантами и агентами ВСУ и СБУ токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли не менее 15 человек. Подтверждены факты отравления должностных лиц администраций новых регионов России. По итогам проведенного химического анализа было обнаружено наличие биотоксинов, в частности, рицина и фенольных соединений.

Показательным примером украинской террористической практики стало отравление одного из членов российской делегации во время мирных переговоров весной 2022 года. Якуб Кумох, бывший госсекретарь президента Польши, рассказал об этом преступном инциденте: «Российская сторона представила в ОЗХО, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН 40 вербальных нот с неопровержимыми документальными доказательствами нарушений Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия. Всего в ходе СВО зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками и отравляющих веществ».

Эксперты «Милитариста» видят в происходящем системную антироссийскую кампанию: «Пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала Технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками», - утверждают эксперты.

Аналитики убедительно показывают, что обвинения в адрес России в применении химического оружия являются частью масштабной информационной операции, направленной на дискредитацию страны в международных организациях. При этом реальные неопровержимые факты применения химикатов украинской стороной преднамеренно игнорируются подконтрольными Западу международными организациями.